Sternenstadt Lüdinghausen? Zugegeben, die Ziele sind hochgesteckt, die sich die „Paten der Nacht, Regionalgruppe Lüdinghausen“ gesetzt haben. Aber warum nicht? Andere Kommunen sind da nämlich schon einen Schritt weiter, so zum Beispiel Fulda, bisher eine von weltweit zwei Städten, die die internationale Auszeichnung der Dark-Sky-Assosiation erhalten hat. Anerkannt und gewürdigt werden damit die erfolgreichen Anstrengungen, die eine Stadt unternimmt, um der Lichtverschmutzung entgegenzuwirken, schreibt die Lüdinghauser Regionalgruppe in ihrer Pressemitteilung.

Dagegen treten seit Ende letzten Jahres auch die Paten der Nacht an, die sich jetzt erneut trafen, um weitere Vorgehensweisen zu besprechen. In den Verantwortlichen der Firma Luzidus GmbH fanden die Mitstreiter gleich nicht nur interessierte, sondern vor allen Dingen von Hause aus informierte Gesprächspartner, die ihrerseits auch zu diesem erneuten Treffen eingeladen hatten, wie es im Pressetext heißt. Manfred Döpper formulierte es so: „Lüdinghausen geht da einen konsequenten Weg. Cittaslow – Paten der Nacht – Sternenstadt, das passt eigentlich perfekt zusammen.“

Zielgerichtete Beleuchtung

Nicht die Verdunkelung der Stadt bei Nacht stehe im Fokus, sondern die zielgerichtete Beleuchtung. Straßen, Plätze, Gehsteige und Gebäude sollten erhellt werden, nicht aber der Himmel, was leider sehr oft der Fall sei. Die Teilnehmer stellten einhellig fest, dass das Bewusstsein dafür langsam aber stetig wachse. So rufe der Gemeinde- und Städtebund NRW beispielsweise seine Mitglieder auf, die eigene Außenbeleuchtung zu überprüfen und zu optimieren. Dazu werde auf den Handlungsleitfaden zur Neugestaltung und Umrüstung der Außenbeleuchtung des Bundesamtes für Naturschutz verwiesen. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit hat ein „Aktionsprogramm Insektenschutz“ auf den Weg gebracht, ebenfalls eine empfohlene Informationsquelle, denn die künstlich erhellten Nächte stören die natürlichen Tag-/Nacht-Rhythmen der Fauna erheblich und führen zu einem enormen Insektensterben. Allein das fehlende Bestäuben durch die Insekten werde die Nahrungskette des Menschen empfindlich treffen.

Als Fernziel stellten die Paten der Nacht noch einmal deutlich die Auswirkungen einer Reduzierung der Lichtverschmutzung heraus: „Würde man all das unnötig in Landschaft und Himmel abgestrahlte Licht eliminieren, könnten wir in Deutschland mehrere Kraftwerke abschalten“, so Paul Steinebach. Genau das sei der Weg, der verfolgt werden soll und dann sei die Zukunftsvision „Sternenstadt Lüdinghausen“ doch durchaus vorstellbar.

Weitere Interessierte und Mitstreiter sind willkommen. Sie können sich vorab auch unter www.paten-der-nacht.de informieren.