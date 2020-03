Wenn Jaimi Faulkner am 26. März (Donnerstag) im Ricordo gastiert, ist in seiner australischen Heimat Herbst. „Der Musiker Faulkner ist ein Riesentalent. Ob als versierter Gitarrist, der gleichermaßen mit der elektrischen und akustischen Gitarre bestens vertraut ist, oder als ausdrucksstarker Sänger, der mit warmer, souliger Stimme seine Fans begeistert“, schreibt der Veranstalter in seinem Pressetext.

„Die eingängigen Lieder mit ausgefeilten Melodien und raffinierten Arrangements haben einen hohen Wiedererkennungswert. Von einfühlsamen Balladen auf der einen Seite, hin zu kräftig-groovenden Songs auf der anderen Seite, bietet das Repertoire dieses Singer-Songwriters eine einmalige Bandbreite. Seine handgemachte, authentische Musik kennt keine Grenzen: Folk, Rock, Soul und Blues vermischen sich zu Ohrwürmern, die punktgenau ins Herz treffen“, heißt es dort weiter.

Beim mittlerweile sechsten Album Faulkners „Back Road” stünden zwar die Songs im Mittelpunkt, aber sein Gitarrenspiel bilde eine perfekte Ergänzung zu seinem Gesang. Der Gitarrist habe nicht nur deswegen bereits im Vorprogramm diverser bekannter Künstler wie unter anderem Paul Young, Chris Isaak, Crosby, Stills & Nash, Vonda Shepard, Tom Odell, Max Giesinger oder der Holmes Brothers überzeugt, heißt es abschließend.

Eintrittskarten zu diesem Konzert gibt es im Vorverkauf für 16 Euro im Ricordo und im Internet. An der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro.