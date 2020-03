„Man braucht den Sozialverband VdK , der stetig wächst und bundesweit mittlerweile über zwei Millionen Mitglieder hat“, sagte Hermann Berkemeier , Vorsitzender des VdK-Kreisverbandes Coesfeld-Borken, während der Mitgliederversammlung des Ortsvereins Seppenrade im Hotel-Restaurant „Mutter Siepe“ am Donnerstagabend.

Dort hatte zunächst der zweite Vorsitzende, Heinrich Naber, die Mitglieder im Namen der Vorsitzenden Maria Köthe, die zurzeit in der Reha weilt, willkommen geheißen. Doris Muhle gab in ihrem Jahresbericht einen kurzen Rückblick auf die Veranstaltungen im vergangenen Jahr, wie den Heimattag, bei dem der VdK mit einem Stand vertreten war, die Reise ins Salzburger Land, das Sommerfest bei Muhle, die Tagesfahrt nach Borken mit einem Besuch in einer Pralinenfabrik, die Teilnahme am Volkstrauertag und die Adventsfeier im Don-Bosco-Haus.

Reise geht diesmal nach Offenburg

2020 führt die Reise nach Offenburg. Von dort aus werden das Elsass und der Schwarzwald mit den Städten Straßburg, Colmar, Freiburg und die Hochvogesen besucht. Der Zeitraum: 29. Juni (Montag) bis 4. Juli (Samstag). Anmeldungen nimmt Alfred Löbbert ( 0 25 91/8 81 61) entgegen. Das Sommerfest wird am 11. August (Dienstag) bei Doris und Ludger Muhle gefeiert. Der VdK nimmt außerdem wieder am Volkstrauertag am 15. November (Sonntag) teil. Die Adventsfeier findet am 9. Dezember (Mittwoch) im Don-Bosco-Haus statt. Datum und Ziel der Tagesfahrt werden derweil noch bekanntgegeben.

Die Bilanz von Kassierer Alfred Löbbert fiel sehr positiv aus. Der Ortsverband hat 138 Mitglieder in seinen Reihen. Die Entlastung des Kassierers und des Vorstands war reine Formsache. Christel Rips und Hedwig Hüser wählte die Versammlung als Kassenprüferinnen.

Verband zählt zunehmend mehr Mitglieder

Aufgrund der steigenden Mitgliederzahlen auch auf Kreisebene werde in der Geschäftsstelle mehr Personal benötigt, wie Berkemeier erklärte. „Dazu ist der Kreisvorstand mit dem Landesverband im Gespräch“, sagte der VdKler, der dem Ortsverband für seine Tätigkeiten dankte.

Bevor den Mitgliedern noch ein Imbiss gereicht wurde, ehrte Berkemeier langjährige Mitglieder. Urkunde und Treue-Abzeichen für zehn Jahre im VdK erhielten Theo Horstmann und Stephan Gönnewicht, Ludger Schriewer und Martin Bücker für 25 Jahre sowie Heinrich Schürhoff für 50 Jahre. Doris Muhle zeichnete er für ihre ehrenamtliche Tätigkeit im VdK mit der Landesverdienstnadel des Sozialverbandes aus.