Nach der Entscheidung der NRW-Landesregierung vom Freitag bleiben auch in Lüdinghausen ab Montag (16. März) die Schulen der Stadt geschlossen. Diese Regelung gilt landesweit bis zum Ende der Osterferien am 19. April.

Man habe mit allen Schulleitern Kontakt aufgenommen, erklärte Michael Pieper , Fachbereichsleiter für Schul- und Ordnungsangelegenheiten, im WN-Gespräch. Für den Montag und den Dienstag werde es an den Schulen Betreuungsangebote geben für die Kinder, deren Eltern noch keine Alternative gefunden haben. Am darauffolgenden Tag aber werde auch das entfallen. Um das weitere Prozedere zu besprechen, werden sich am Montag die Schulleitungen und die Verwaltung treffen. Alle Schulsekretariate seien am Montag besetzt und für Fragen erreichbar, teilt die Stadt zudem mit.

Die vorzeitige Einstellung des Unterrichts bis zum Ende der Osterferien habe grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Terminsetzungen bei den bevorstehenden Abiturprüfungen. Zu weiteren Prüfungsformaten werde es in den nächsten Tagen weitere Informationen geben, heißt es weiter vonseiten der Stadt.

Mit Wochenbeginn würden in der Verwaltung die Überlegungen konkretisiert, wie „ein verlässliches Betreuungsangebot für Kinder von Eltern in Berufen, die für die Daseinsvorsorge insbesondere im Gesundheitswesen besonders wichtig sind“, sichergestellt werden könne, zitierte Pieper eine Information des Schulministeriums.

Auch die Kindertageseinrichtungen schließen ab Montag auf Anweisung aus Düsseldorf ihre Pforten: Es herrscht absolutes Betretungsverbot für Kinder bis zum Einschulungsalter sowie für Schüler. Ausnahmen gebe es aber für Eltern, die etwa als Ärzte oder Pflegepersonal arbeiten.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.schulministerium.nrw.de

.