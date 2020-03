Coronavirus: Nichts geht mehr . . .

Das Coronavirus hat auch in der Steverstadt das öffentliche Leben mittlerweile fest im Griff, beziehungsweise bringt es mehr und mehr zum Erliegen. So meldet Lüdinghausen Marketing, dass sowohl der Ostermarkt der Hobbykünstler am 28. und 29. März als auch der Frühlingsmarkt am 26. April nicht stattfinden werden. Weitere Termin- und Veranstaltungsabsagen, die die WN-Redaktion erreicht haben, hier im Überblick:

: Da das Coronavirus insbesondere für ältere Menschen gefährlich ist, hat der AWO-Ortsverein Lüdinghausen entschieden, seine Begegnungsstätte in der Burgstraße bis einschließlich Ostern zu schließen. Alle Angebote und Veranstaltungen entfallen bis dahin.

BSG

: Die BSG Lüdinghausen schließt sich der Vorgehensweise des Kreises Coesfeld und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden angesichts der Coronapandemie an und sagt alle bis einschließlich 30. April 2020 geplanten Rehasportgruppen, Freizeitgruppen und Veranstaltungen ab, um Risikogruppen zu schützen und die Ausbreitung der Infektion zu verlangsamen. Das betrifft alle Gruppen im BSG Haus Jahnstraße 17 sowie die Gruppen in den Sportstätten der Schulen.

: Nach Schließung der Kitas und Schulen stellt das Bildungsforum Coesfeld ab dem heutigen Montag bis Ende der Osterferien den kompletten Seminar- und Kursbetrieb ein. Alle Kurse finden weder in den FBS-Gebäuden noch in den Außenstellen wie Pfarrheimen, Kitas oder Familienzentren statt. Für Nachfragen und weitere Infos sind die einzelnen Familienbildungsstätten (www.fbs-„ort“.de) telefonisch oder per Email ab dem heutigen Montag, 9 Uhr wieder zu erreichen.

Tafel

: Wie die Tafel Lüdinghausen mitteilt, entfällt aufgrund der aktuellen Coronakrise ihre für den 24. März im Pfarrheim St. Felizitas geplante Mitgliederversammlung. Ein neuer Termin kann derzeit noch nicht festgelegt werden. Weitere Informationen dazu und über den Tafelbetrieb können ab den nächsten Tagen auf der Homepage der Tafel unter: www.tafel-luedinghausen.de abgerufen werden.

Die KFD St. Dionysius Seppenrade sagt die Gemeinschaftsmesse mit anschließender Jahreshauptversammlung , die am Donnerstag (19. März) stattfinden sollte, ab. Die Veranstaltung wird bei gleicher Tagesordnung auf einen späteren Termin verschoben.

KLJB

: Das Theaterwochenende der KLJB Lüdinghausen, welches vom 20. bis 22. März stattfinden sollte, wird aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Ein Ersatztermin wird noch bekannt gegeben.

Grüne

: Aufgrund der dynamischen Entwicklung bei der Ausbreitung des Corona-Virus und einer Empfehlung des grünen Landesverbandes folgend hat der Vorstand des Ortsverbandes beschlossen, die für den 18. März geplante Mitgliederversammlung nicht stattfinden zu lassen.

Senioren

: Wegen des Coronavirus fallen in der nächsten Zeit mittwochs die Spielenachmittage für die Senioren im Don-Bosco-Haus aus.

Chorproben

: Bis auf Weiteres finden keine Proben des Musikschulchores und des Singekreises „Glocke“ wegen der aktuellen Coronalage statt. Wann der Probenbetrieb wieder aufgenommen werden kann, ist ungewiss, es werden aber entsprechende Meldungen in der Lokalpresse veröffentlicht.

SkF

: Der Sozialdienst katholischer Frauen muss seinen alljährlichen Besinngunsmorgen in der Fastenzeit, der am 18. März um 9 Uhr in den Räumen des Ludgerushauses stattfinden sollte, absagen. Da alle Veranstaltungen mit externen Besuchern, die in der nächsten Zeit im Seniorenheim geplant waren, wegen des Coroavirus abgesagt worden sind, ist auch diese Veranstaltung davon betroffen.

Montagsgruppe

: Die Montagsgruppe von Diethild Latendorf fällt am 16. und 23. März aus.

Seniorenbeirat

: Der Winter-Wandertag des Seniorenbeirates der Stadt Lüdinghausen wird am Mittwoch (18. März) nicht angeboten.

Inititiativkreis

: Der Initiativkreis St.-Marien-Hospital Lüdinghausen hatte zu seiner Mitgliederversammlung am Donnerstag (19. März) eingeladen. Aufgrund der Verpflichtung zur Reduzierung der Ausbreitung des Coronavirus hat der Vorstand des Initiativkreises beschlossen, die Mitgliederversammlung abzusagen.

Heimatverein

: Der Heimatverein Lüdinghausen hat entschieden, dass die für den 20. März geplante Jahreshauptversammlung nicht stattfinden wird und auf einen noch nicht festgesetzten Termin verschoben wird.

Lesung