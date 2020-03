„Maßnahme unbedingt notwendig“

Die Stadt Lüdinghausen hat beschlossen, die sozialen Kontakte im Rathaus auf das zwingend notwendige Maß zu reduzieren. Der öffentliche Zugang zum Rathaus wird daher ab Dienstag (17. März) eingeschränkt. Gleiches gilt für das Bauhaus der Burg Lüdinghausen, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. „Diese Maßnahme ist zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unbedingt notwendig, da rein vorsorglich von vornherein eine gegenseitige Ansteckungsgefahr ausgeschlossen werden soll“, wird Bürgermeister Richard Borgmann in dem Pressetext zitiert. Außerdem könne nur so der laufende Betrieb der Stadtverwaltung noch garantiert werden.

Alle Bürger werden deshalb gebeten, ihre Anliegen bis auf Weiteres entweder telefonisch oder per E-Mail an die Verwaltung zu richten. Für unbedingt notwendige persönliche Vorsprachen werden von den Mitarbeitern des Rathauses Termine vergeben. „Wir bitten um Verständnis für diese Regelung und hoffen, die Ausbreitung des Coronavirus mit dieser Maßnahme zu verlangsamen“, so Borgmann.

Er spricht den Bürgern Mut zu. „Auf einige mögen diese bisher ungekannten Maßnahmen bedrohlich wirken und Beunruhigung verursachen. Was wird von uns im Augenblick verlangt? Die öffentlichen und privaten Kontakte einzuschränken. Eine große Herausforderung“, so das Stadtoberhaupt. „Aber gemeinsam können wir diese auch meistern, wenn wir uns an die Empfehlungen des Bundesgesundheitsministers halten. Nehmen Sie besondere Rücksicht auf ältere Menschen und Vorerkrankte und unterstützen Sie sie beim Einkauf und notwendigen Besorgungen. Schränken Sie Ihre sozialen Kontakte möglichst ein. Wenn wir uns an diese Hinweise halten, tragen wir am meisten dazu bei, das Virus einzudämmen. Bereits heute sage ich Danke für Ihr großartiges Verständnis. Derzeit höre ich viel Zuspruch für die getroffenen Maßnahmen. Auch das sollte uns Mut machen.“

Besonders bedankt sich Borgmann bei Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern, die sich jeden Tag für die Gesundheit der Menschen einsetzten.