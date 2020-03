Aufgrund eines Landeserlasses, der die Öffnung von Bibliotheken wegen des Coronavirus nur noch unter strengen Sicherheitsmaßnahmen erlaubt – beispielsweise das Registrieren von Besuchern mit Kontaktdaten, das strenge Einhalten von Abständen oder die ständige Aufklärung über Hygienemaßnahmen – hat der Träger der Büchereien in Absprache mit dem Büchereiausschuss beschlossen, die Bibliotheken in Lüdinghausen und Seppenrade bis zum 19. April (Sonntag) zu schließen. „Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen, da aber bereits von Freitag bis Sonntag der Ansturm auf die Büchereien so groß war, können die geforderten Sicherheitsmaßnahmen nicht garantiert werden“, erklären die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung.

Die Stadtbücherei St. Felizitas wird zu den Geschäftszeiten unter Telefon 0 25 91/55 17 und per E-Mail an info@buecherei-lh.de erreichbar sein. Alle Leihfristen werden vom Team entsprechend der Schließzeiten verlängert. Für Kunden entstehen keine zusätzlichen Gebühren. Der Außenrückgabeautomat soll in Betrieb bleiben.

Über www.bibload.de können weiterhin E-Medien entliehen werden. Fragen dazu beantwortet das Team montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr.