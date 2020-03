Angesichts der Verbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) in Deutschland empfehlen die Gesundheitspolitik und das Robert-Koch-Institut „die Reduzierung von sozialen Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung von Infektionen“. Das Virus stellt für kranke und alte Menschen eine besondere Bedrohung dar. Das St.-Marien-Hospital möchte seine Patienten und Mitarbeiter, aber auch die Besucher bestmöglich davor schützen, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Rahmen der Präventionsmaßnahmen wird es deshalb ab sofort eine Besuchssperre für das St.-Marien-Hospital geben. In dringenden Fällen können Ausnahmeregelungen in Absprache mit dem Stationsteam getroffen werden. In diesen Fällen wenden sich Besucher an die Information.

Auch der „CampusTreff“ am Krankenhaus schließt seine Pforten für Besucher. Nur noch für die Versorgung der Mitarbeiter bleibt das Restaurant und Café geöffnet. „Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus sind alle gefordert. Das Direktorium hat diese Entscheidung zum Wohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der uns anvertrauten Patientinnen und Patienten gefällt“, erklärte Monika Kleingräber-Niermann, Referentin der Geschäftsführung, die um Verständnis bittet.