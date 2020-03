Krise sorgt für mehr Kunden

„Es ist, wie es ist“, sagt Alfred Snippert und hebt die Schultern. Auch Niederländer, der seit sieben Jahren mit seinem Blumenstand auf dem Lüdinghauser Wochenmarkt vertreten ist, muss sich wie die anderen Beschicker mit dem Thema Corona auseinandersetzen. Und bleibt dabei gelassen. „Die Kunden kommen weiterhin“, sagt Snippert am späten Dienstagvormittag. Und hat dafür auch eine Erklärung: „Verkäufer und Kunden sind hier an der frischen Luft.“

Noch positivere Erfahrungen macht Samir Akgül , Betreiber eines Obst- und Gemüsestandes wenige Meter weiter. „Wir haben deutlich mehr Kunden, weil unsere Waren immer frisch sind und natürlich, weil wir draußen verkaufen.“ Werner Neumann , der sich auf Bio-Lebensmittel spezialisiert hat, kann ebenfalls nicht klagen. Auch bei ihm kaufen mehr Leute als vor der Pandemie – und sie kaufen dazu noch pro Person im Schnitt mehr. Neumann: „Ich denke, manche kaufen auch auf Vorrat.“

Käsehändler Michael He­ricks hat ebenfalls keinen Rückgang an Kunden seit der Corona-Krise registriert. Auch Saskia Gerling, die ökologische Backwaren an Mann oder Frau bringt, stellt fest, dass die Stammkunden ihrem Stand treu geblieben und sogar noch mehr Einkäufer dazugekommen sind.

Ingrid Kocar verwundert das nicht. „Auf dem Wochenmarkt einzukaufen, ist gerade jetzt gut“, sagt die Lüdinghauserin, die seit Jahren den Marktplatz für Beschaffungen aufsucht, in der Regel einmal die Woche. „Man ist draußen, und anders als in den Supermärkten fassen die Kunden auch nicht alles an.“

Doch der Kontakt der Marktbeschicker zu den Käufern ist enger als im Supermarkt. Dagegen aber haben die Verkäufer vorgesorgt. „Ich habe die hohe Brötchentheke zwischen mir und den Kunden“, sagt Brotverkäuferin Gerling. „Dazu habe ich Desinfektions-Handcreme, und die Brote fasse ich nur noch mit Papier an.“ Obst- und Gemüsehändler Akgül wiederum trägt Handschuhe und versucht, „meinen Kunden nicht näher zu kommen als unbedingt nötig“ – zur beiderseitigen Sicherheit.

Die Sorge, dass der Wochenmarkt in Kürze wegen Corona geschlossen wird, hat Käsehändler Hericks nicht: „Wenn er nicht mehr stattfindet, müssen auch die Supermärkte schließen. Dabei verkaufen wir noch an der gesunden Luft. Darüber hinaus sind wir seit Jahren für die Innenstadtversorgung zuständig, seitdem die großen Lebensmittelgeschäfte an der Peripherie angesiedelt sind.“ Auch Biohändler Neumann ist optimistisch. „Ich hoffe, der Wochenmarkt findet weiter statt – und zwar durchgehend, also wie bisher zwei Mal in der Woche. Lebensmittel brauchen wir ja alle.“

Blumenhändler Snippert hat sich vorsorglich schon einmal beim Ordnungsamt erkundigt. Für „mindestens fünf Termine“ sei der Betrieb des Lüdinghauser Wochenmarktes auf jeden Fall gesichert, habe man ihm am Telefon versichert.