Die Bauarbeiten zur Umgestaltung der Janackerstiege sind in vollem Gang. Zuerst werden Kanalreparaturen erledigt, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Anschließend wird die Straße komplett erneuert.

Seit die Postfiliale im Bürofachgeschäft Höcke untergebracht ist, hat sich der Parkdruck im Bereich der Janackerstiege deutlich erhöht, wissen die Verantwortlichen von der Stadt. Deshalb haben sie sich dazu entschieden, die Erschließung zu verbessern und mehr Parkmöglichkeiten zu schaffen. So sollen die Eltern ihre Kinder in Zukunft sicherer zum Kindergarten St. Elisabeth und zur Ostwallgrundschule bringen können. Auch der Fußweg zwischen Ostwallschule und Janackerstiege soll zu einem späteren Zeitpunkt erneuert werden, teilt die Stadt mit. Während der Bauphase ist das Parken in der Janacker­stiege bis Ende April nicht möglich. Das Bürofachgeschäft Höcke bleibt fußläufig erreichbar, teilt die Stadt abschließend mit.