Am kommenden Samstag sollten die ersten Helfer für die Spargelernte auf Gut Forstmannshof eintreffen, eingeflogen aus Rumänien. Am Mittwochmorgen rief Inhaber Eberhard Böcker bei der Bundespolizei an, um die Details zu klären, damit die Einreise am Flughafen Dortmund möglichst problemlos vonstatten gehe.