Aufgrund der Erlasslage zur Eindämmung der Corona-Pandemie muss laut städtischer Pressemitteilung in diesem Jahr auf ein beliebtes Brauchtum verzichtet werden: Die Osterfeuer sind nicht erlaubt. Grundlage für das Verbot, an den nahenden Feiertagen (12. und 13. April) Äste und Co zu verbrennen, ist die Rechtsverordnung des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums, die Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen untersagt.

Da es sich bei Feuern, die von Einzelpersonen entzündet werden, 2020 nicht um eine Brauchtumspflege handelt, ist auch ein Einzelabbrennen nach Erlasslage nicht möglich, heißt es weiter. Bürgermeister Richard Borgmann bittet die Bevölkerung für die angeordnete Maßnahme um Verständnis. „Osterfeuer haben in Lüdinghausen Tradition. Aber wenn wir weiter die Ausbreitung der Corona-Pandemie eindämmen wollen, dürfen auch solche Veranstaltungen derzeit nicht stattfinden“, unterstreicht der Rathaus-Chef. „Es sind zu bedauernde Eingriffe, das ist uns allen bewusst. Aber sie sind in der jetzigen Lage absolut erforderlich, um die Gesundheit von uns allen zu schützen.“

Um das Entzünden von Schlagabraum jedoch zu ermöglichen, hat die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen, die ein solches Abbrennen ab sofort bis zum 30. April (Donnerstag) erlaubt. Allerdings muss das beim Ordnungsamt angemeldet werden – damit die Verantwortlichen einen Überblick behalten und auch Hinweise auf die gesetzlichen Vorgaben geben können.

Die Gesundheit aller schützen

Zum Anmelden kann ein Formular auf der städtischen Webseite ausgefüllt werden. Als Ansprechpartnerin steht außerdem Gabriele Isfort unter 0 25 91/92 61 47 oder per E-Mail an G.Isfort@ stadt-luedinghausen.de zur Verfügung.