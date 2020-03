22-Jährige kommt per Hubschrauber ins Krankenhaus

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am späten Samstagnachmittag auf der B 474 in Höhe der Fleischerei Feldkamp in Ondrup. Ein Autofahrer, der in Richtung Seppenrade unterwegs war, hat beim Abbiegen ein anderes Fahrzeug übersehen. Als dessen Fahrerin ausweichen wollte, landete sie mit ihrem Kleinwagen im Graben.