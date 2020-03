Die Corona-Krise macht auch um das Biologische Zentrum am Rohrkamp keinen Bogen. Vielmehr bringt es die Pläne vor allem für das Frühjahr gehörig durcheinander, wie die Leiterin Dr. Irmtraud Papke beschreibt. So werden der für den 17. Mai geplante „Tag der offenen Tür“ ebenso wie die damit verbundenen Feiern zum 30-jährigen Bestehen der Einrichtung um ein Jahr verschoben. Dem fällt auch die feierliche Einweihung des neuen Erweiterungsbaus des Biologischen Zentrums zum Opfer. Dazu, so Papke, hatte sich auch die NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser angesagt.

Seit dem 16. März hat keine Schulklasse mehr das Biologische Zentrum besucht. Der gesamte Bereich der Kurse, aber auch die Kindergeburtstage, die in der Einrichtung gefeiert werden, liegen brach. „160 Schultermine fallen aus“, sagt Papke, das sei das halbe Jahresbudget. In der Kasse erwarten sie und Dr. Rolf Brocksieper, der Vorsitzende des Trägervereins, ein Loch von rund 35 000 Euro für das laufende Geschäftsjahr. Derzeit würden diverse bereits gezahlte Kursgebühren rücküberwiesen.

Dennoch werde das Team des Biologischen Zentrums den Kopf nicht in den Sand stecken, bekräftigt Papke. Vielmehr habe man sich einiges einfallen lassen, um vor allem Kinder digital zu erreichen. Unter der Rubrik „Ideen für Kinder – für Spaß und Kreativität in Coronazeiten“ vermitteln die Mitarbeiter Tipps und Anregungen, wie sich der Nachwuchs zu Hause mit Naturthemen auseinandersetzen kann. Dazu zählen etwa Rätseln, Basteleien, Experimente und Naturbeobachtungen. So gibt es Anleitungen zur Vogelbeobachtung im heimischen Garten ebenso wie Hinweise dazu, wie die Sitzfläche eines alten Stuhls zu einem kleinen Pflanzkasten umgestaltet werden kann. „Wir müssen etwas tun, um weiter sichtbar zu bleiben“, erläutert Papke den Hintergrund.

Zusätzlich bespielt das Biologische Zentrum jetzt verschiedene Digital-Kanäle. „Wir sind auf Instagram und bei Youtube“, freut sich die Einrichtungsleiterin vor allem über das Engagement von Annika Hahne, Helen Kleff, Pia-Sophie Relt und Yannik Werner. Die vier jungen Leute absolvieren derzeit im Biologischen Zen­trum ihr Freiwilliges ökologisches Jahr oder ihren Bundesfreiwilligendienst.