Lüdinghausen -

Florence Portelli, Bürgermeisterin der Lüdinghauser Partnerstadt Taverny, berichtete in den Heute-Nachrichten des ZDF über die Lage in ihrer Heimat. Maria Edelbusch, die Vorsitzende der Deutsch-Französischen Gesellschaft in der Steverstadt, hält per E-Mail Kontakt nach Frankreich.