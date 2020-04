Auf der Selmer Straße wurde ein neuer Fahrradschutzstreifen aufgebracht. In Fahrtrichtung stadtauswärts kann nun mit dem Fahrrad vom Kreisverkehr Mühlenstraße/Ascheberger Straße bis zur Einmündung der Straße Alte Valve auf dem Schutzstreifen auf der Fahrbahn gefahren werden. Darauf weist die Stadt in einem Pressetext hin.

Demnach wird in Fahrtrichtung stadteinwärts weiterhin der gemeinsame Geh- und Radweg auf der Ostseite der Selmer Straße genutzt. Für alle Radfahrer, die sich trotz Schutzstreifens auf der Fahrbahn unsicher fühlen, bleiben die straßenbegleitenden Gehwege durch entsprechende Hinweisschilder für den Radverkehr freigegeben. „Schutzstreifen verbessern die Wahrnehmung und damit die Sicherheit des Radverkehrs im Straßenverkehr, da Radfahrer stärker in das Sichtfeld von Autofahrern gerückt und so weniger schnell übersehen werden“, heißt es im Pressetext. Der Schutzstreifen ist durch eine unterbrochene Leitlinie gekennzeichnet. Autofahrer dürfen den Schutzstreifen ausnahmsweise befahren, etwa wenn im Begegnungsfall anderen Kraftfahrzeugen ausgewichen werden muss. Beim Überholen müssen Autofahrer einen Sicherheitsabstand von 1,50 Metern zum Radfahrer einhalten.

Der städtische Radverkehrsbeauftragte Bastian Spliethoff freut sich über die zusätzliche Schutzmaßnahme. „Die Radverkehrsinfrastruktur wird zeitgemäß ergänzt und die gegenseitige Rücksichtnahme im Verkehr gefördert“, wird er im Pressetext zitiert.