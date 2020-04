Online-Gottesdienst an Karfreitag aus der Kirche an der Burg

Lüdinghausen -

Von Peter Werth

Den Karfreitags-Gottesdienst erleben die evangelischen Christen im Kirchenkreis Münster in Zeiten von Corona online. Am Freitag wurde er in der Kirche an der Burg aufgezeichnet. Zelebriert wird er von Pfarrerin Silke Niemeyer und ihrem Amtsbruder Moritz Gräper von der münsterischen Auferstehungs-Gemeinde.