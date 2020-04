Fragen rund um die Pandemie

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Projekt Wohnzimmer“ gibt es am Dienstag (7. April) ein Info-Angebot zum Thema Coronavirus. Experten beantworten die Fragen der Bürger live in einem Online-Stream und geben einen Überblick über die aktuelle, regionale Situation. An der virtuellen Gesprächsrunde nehmen Ulrich Müller (Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Coesfeld), Dr. Jörg Siebert (Chefarzt des St.-Marien-Hospitals als Regionalkrankenhaus des südlichen Münsterlandes) und Bürgermeister Richard Borgmann als Sprecher der Städte und Gemeinden des Kreises Coesfeld teil. Die Moderation übernimmt Christoph Davids, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die MP-Veranstaltungstechnik aus Dülmen ist Initiator des „Projekts Wohnzimmer“. Weil wegen der Corona-Krise alle dazu aufgefordert sind, ihre Kontakte auf ein Mindestmaß zu reduzieren und möglichst zu Hause zu bleiben, sollen hiermit die Menschen gut unterhalten – oder wie in diesem Fall informiert – werden.

Borgmann lädt laut Pressemitteilung alle Bürger aus Lüdinghausen, Seppenrade und der Region dazu ein, den Stream zu verfolgen und aktiv teilzunehmen: „Nutzen Sie diese Gelegenheit, stellen Sie Ihre Fragen und erzählen Sie uns, was Sie auf dem Herzen haben. In dieser besonderen Situation ist ein Austausch untereinander unglaublich wichtig.“

Die Veranstaltung findet am Dienstag ab 19 Uhr statt. Wer dabei sein möchte, kann bei Youtube nach dem Stichwort „Projekt Wohnzimmer“ suchen. Fragen können vorab per E-Mail an info@projekt-wohnzimmer.org geschickt werden. Auf Wunsch werden diese auch beantwortet, ohne den Namen des Fragestellers zu nennen. Außerdem läuft das Ganze auf Facebook – mit der Funktion, die Experten direkt live zu fragen.