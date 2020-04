Der Volkshochschulkreis ( VHS ) Lüdinghausen muss derzeit kreativ sein. Aufgrund des Coronavirus finden bis mindestens zum 19. April (Sonntag) keine Kurse statt, heißt es in einem Pressebericht der Stadt. Einige Teilnehmer könnten dennoch weiter an ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten feilen.

„Wir haben uns dazu entschlossen, einen Englisch- und einen Niederländisch-Sprachkurs exemplarisch in der VHS-Cloud fortzuführen“, erklärt VHS-Leiterin Andrea Bauhus. „Damit nutzen wir früher als geplant die digitalen Möglichkeiten des Unterrichts. Dies war für die Zukunft sowieso angedacht.“

Eigener virtueller Raum für jeden Kursus

Bei der VHS-Cloud handelt es sich laut Mitteilung um ein deutschlandweites Tool für alle Volkshochschulen, das viele Möglichkeiten bietet. So nutzen es die Mitarbeiter, um sich untereinander zu vernetzen und ihre Arbeit zu koordinieren. Nun sind die Kursleiter und -teilnehmer verstärkt auf der Plattform vertreten.

Der Kursus findet in einem eigenen virtuellen Raum statt. Hier kann Unterrichtsmaterial hochgeladen, miteinander über eine Chatfunktion kommuniziert und eine Pinnwand für Tafelbilder genutzt werden. Als Material stellen die Leiter zum Beispiel Sprachübungsblätter, Kreuzworträtsel, Bildmaterial und Audio-Dateien zur Verfügung. „Wie im Unterricht haben wir Aufgaben bearbeitet und besprochen. Es hat sehr gut geklappt und uns allen Spaß gemacht, was in Zeiten des Coronavirus sehr zu schätzen ist“, sagt Englisch-Kursleiterin Terry Lynn Poirier.

Große Neugier auf Online-Angebote

Auch bei den Teilnehmern kommt das neuartige Lernen gut an. „Wir merken, dass die Neugier auf unsere Cloud größer wird“, berichtet Bauhus. „Das Interesse und die Bereitschaft, an Onlinekursen steigt generell. Wir freuen uns darüber hinaus, dass es nun gelingt, bestehende Kurse, die wir aussetzen mussten, online fortzusetzen.“ Da nicht alle Besucher der VHS Erfahrung im Umgang mit einer Lernplattform haben, werden sie zu Beginn am Telefon bei den ersten Schritten eng begleitet. Generell sei man dabei, das Angebot weiter auszubauen, teilt das Team abschließend mit.