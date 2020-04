„Logistisch war das eine Herausforderung“, sagt Susanne Lenfers von der Kolpingsfamilie Lüdinghausen. Was sie meint? Um allen Mitgliedern mit jüngeren Kindern und den Senioren eine Osterfreude zu bereiten, packte sie im heimischen Garten zusammen mit Sylvia Lezius und Monika Rex-Mathes insgesamt 33 Päckchen und 20 Grüße.

Zwischen der spontanen Idee und der Durchführung bis Palmsonntag (5. April) war laut Pressemitteilung nicht viel Zeit. „Dass dabei der nötige Abstand zwischen den Beteiligten gewahrt werden musste, ließ die Aktion zur erwähnten Herausforderung werden, die aber alle gut gemeistert haben.“

Hedwig Berning hatte 60 gebundene Buchsbaumzweige zur Verfügung gestellt. Letztere wurden gesegnet und mit Grußkarten an alle verteilt. Die Familien konnten sich zudem über eine Kerze zum Selbstgestalten, Ostergeschichten, Rezepte und viele schöne Anregungen zum Basteln während der Karwoche freuen. In Zeiten der Beschränkung der Sozialkontakte sei es für die Senioren und die Familien nicht einfach, den Kontakt zur Kolpingsfamilie zu halten, heißt es in dem Pressebericht des Vereins. „Wir wollten ein Zeichen der Gemeinschaft setzen. Wir sind eine Familie unter dem Namen eines Mannes, der gezeigt hat, wie wichtig es ist, sich für andere einzusetzen und sich untereinander zu unterstützen“, unterstreichen alle Beteiligten unisono. Am Ende war die Freude bei allen groß, kam die Aktion doch super an: „Die Reaktionen der Beschenkten waren überwältigend positiv.“