Herrlicher Sonnenschein lockt derzeit viele Menschen ins Freie. Dies sei auch vollkommen in Ordnung, solange das Kontaktverbot eingehalten wird, sagt Bürgermeister Richard Borgmann laut städtischer Pressemitteilung. Er weist nochmals darauf hin, dass maximal zwei Personen zusammen rausgehen dürfen. Nur gemeinsam mit der Familie dürfen es auch mehr Personen sein.

Zweierteams sorgen für Ordnung

Das Ordnungsamt der Stadt wird seine Kontrollgänge in den kommenden Tagen und zu Ostern noch einmal verstärken. „Wir sind mit mehreren Zweierteams in der Stadt präsent und stehen auch in engem Austausch mit der Polizei“, sagt Ordnungsamtsleiter Michael Pieper . Er freue sich darüber, dass seine Mitarbeiter bei den Streifendiensten von Kollegen anderer Fachbereiche der Stadtverwaltung unterstützt werden.

„Diese Mitarbeiter haben sich freiwillig für diese Aufgabe gemeldet“, erzählt Pieper. Bisher habe das Ordnungsamt in sehr wenigen Fällen ein Bußgeld verordnen müssen. „Die Regeln werden sehr diszipliniert eingehalten“, betont er. „Die meisten Leute zeigen großes Verständnis.“

Grillen und Picknicken in der Öffentlichkeit sind verboten

Besonders präsent ist das Ordnungsamt-Team an Plätzen, die beliebte Aufenthaltsorte darstellen, wie zum Beispiel die Stadtlandschaft zwischen den Burgen. Pieper macht abermals deutlich, dass Grillen und Picknicken in der Öffentlichkeit nicht erlaubt sind.

Da die Eisdielen seit kurzem wieder geöffnet haben, werden Ordnungsamt-Mitarbeiter auch dort ein Auge darauf haben, ob die Regeln zur Abstandswahrung eingehalten werden. Außerdem werden die Spielplätze verstärkt kontrolliert.

Mit kleinen Hilfeleistungen Großes bewirken

Borgmann wiederum dankt den Bürgern in der Pressemitteilung für ihr vorbildliches Verhalten. Die Solidarität der Bevölkerung beeindrucke ihn. „Die meisten Menschen verstehen, dass wir diese Krise nur gemeinsam überwinden, wenn wir an einem Strang ziehen“, ist das Lüdinghauser Stadtoberhaupt überzeugt. Es mache ihn stolz, dass die Bürger nicht nur die derzeit geltenden Regeln einhalten, sondern auch schauen, wie sie anderen in dieser schwierigen Zeit helfen können. So dankt er ganz besonders denjenigen, die sich für andere einsetzen, indem sie beispielsweise Masken nähen, Besorgungen für Menschen in Quarantäne oder Ältere und Kranke übernehmen oder Blut spenden gehen. „Es handelt sich hierbei nicht um kleine Hilfeleistungen. Diese großartige Unterstützung kann Leben retten“, betont Borgmann.