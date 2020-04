Die Anwohner der Maximilian-Kolbe-Straße pflegen und hegen seit zig Jahren gewissenhaft die städtische Grünfläche in ihrer Nachbarschaft. Sie mähen den Rasen, pflanzen Blumen und bringen auch schon mal einen Nistkasten für Vögel an. Das habe sich einfach so eingebürgert, erzählen sie.

Weil es wenige Parkplätze in der Nähe gibt, stellen die Anwohner und ihre Besucher gelegentlich ihre Autos auf der Grünfläche ab. Bislang sei das nie ein Problem gewesen, erklärt die Nachbarschaft gegenüber den WN . Doch seit einiger Zeit verteilten die städtischen Mitarbeiter vermehrt Knöllchen. Darüber wundern sie sich.

Das habe seine Richtigkeit, erläutert Anja Kleykamp auf WN-Nachfrage. Die Pressesprecherin der Stadt betont, dass es generell nicht erlaubt ist, auf Grünflächen der Stadt zu parken. Es habe Hinweise gegeben, dass sich in der Maximilian-Kolbe-Straße häufiger nicht an dieses Verbot gehalten werde. Das hätten Politessen überprüft – und diese Ordnungswidrigkeiten entsprechend geahndet.

Spezielle Patenschaften

Dass sich die Anwohner um das Areal kümmern, sei tatsächlich nicht mit den Verantwortlichen aus dem Rathaus abgesprochen, hat Kleykamp erfahren. Es gebe in Lüdinghausen und Seppenrade zwar spezielle Patenschaften, bei denen Bürger Grünanlagen gegen eine jährliche Aufwandsentschädigung pflegen. Das sei allerdings nur bei Arealen ab einer Größe von 130 Quadratmetern möglich. Für die Fläche an der Maximilian-Kolbe-Straße jedenfalls existiere eine solche Absprache nicht, weiß Kleykamp.

Das bestätigen auch die Anwohner. Während sie jedoch behaupten, die zuständigen Mitarbeiter würden sich nicht oft genug um langes Gras, Unkraut und Co kümmern, heißt es aus dem Rathaus, dass das Team sehr wohl regelmäßig nach dem Rechten schaue.

Wie dem auch sei: Die Anwohner und ihre Besucher müssen sich künftig andere Parkmöglichkeiten suchen – wenn sie kein Knöllchen riskieren wollen.