Mit einem Zittern fing alles an

Lüdinghausen -

Es ist ein ständiger Begleiter: das Zittern. Wer an Parkinson erkrankt, muss seinen Alltag neu organisieren. So wie Manfred Müller*. Der Steverstädter erzählt anlässlich des Welt-Parkinson-Tages am Samstag (11. April), wie ihm das gelingt - und was er fühlte, als er vor sieben Jahren die niederschmetternde Diagnose bekam.