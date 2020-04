Lokalen Einzelhandel unterstützen

Während der angeordneten Schließung vieler Ladenlokale und Geschäftsräume auch in Lüdinghausen ist es möglich die heimischen Ladenbesitzer zu unterstützen – durch den kauf von Geschenkgutscheine, heißt es in einer Pressemitteilung von Lüdinghausen Marketing. Über 30 Gastronomen, Einzelhändler und Dienstleister aus Seppenrade und Lüdinghausen finden sich bereits auf dieser Plattform. „Die Teilnahme und Präsentation sind für die Betriebe gegenwärtig kostenfrei“, so LH-Marketing-Geschäftsführer Stefan Wiemann .

Stammkunden können auf dem Portal bequem von zu Hause einen digitalen Gutschein für ihren Lieblingsgastronomen oder -laden erwerben und diese dadurch in der derzeit schwierigen Situation unterstützen. Zudem sei der Gutschein eines lokalen Anbieters eine Möglichkeit, den Menschen „Danke“ zu sagen, die derzeit Außerordentliches leisteten und durch ihre Arbeit und ihr Engagement das gesellschaftliche Leben aufrechterhielten, sind die Initiatoren überzeugt.

Der Leitgedanke des Projektes lautet „#gutscheinehelfen“, da die Kunden durch den Kauf eines Gutscheins den stationären Einzelhandel und die Gastronomie unterstützen. „Also genau jene Betriebe, die das Gesicht Lüdinghausens und Seppenrades ausmachen. Das Lieblingscafé, dem man ansonsten jeden Sonntag einen Besuch abstattet, das Fachgeschäft, in dem man von der Inhaberin geduzt wird, die Kneipe, in der man sich samstags mit seinen Kumpels zum Dart trifft“, heißt es im Pressetext weiter. Das Portal ergänzt die Möglichkeit, Gutscheine weiterhin direkt telefonisch oder per E-Mail beim Unternehmen zu bestellen.

„Gutscheinsysteme wie www.luedinghausen-gut­schein.de können schnelle, unbürokratische und solidarische Hilfe bieten in einer Zeit, in der viele Betriebe durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in ihrer Existenz bedroht sind“, sagt Stefan Wiemann, Geschäftsführer von Lüdinghausen Marketing. Für viele Betriebe stellt der Verkauf von Gutscheinen bekanntlich eine der wenigen Möglichkeiten dar, noch Umsatz zu generieren. Eingelöst werden können die Gutscheine dann später, wenn die Lieblingsbetriebe wieder geöffnet haben.

Für Unternehmen und Kunden sei der Service kostenlos. Die Unternehmen zahlen lediglich Paymentgebühren, um die Kosten des Payment-Providers wie Paypal zu decken. „Bis definitiv Ende Mai erhebt die Agentur zmyle, die das Projekt betreut, keine Gebühren und verdient nichts daran, denn es ist eine Zeit, in der wir zusammenstehen müssen“, wird zmyle-Geschäftsführer Alexander Arend in dem Pressebericht zitiert. Interessierte Betriebe könnten sich auch weiterhin registrieren.