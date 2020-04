15 Bilder pro Sekunde

Schon der Name verrät auch medizinischen Laien, dass es sich um ein hochmodernes Gerät handelt: „Aquilion Lightning – Low Dose“, so heißt der neue Computertomograph ( CT ), der jetzt im St.-Marien-Hospital installiert wurde. Ein Gerät mit äußerst niedriger Röntgendosis, aber mit dennoch hoher Bildqualität, heißt es im Pressetext des Krankenhauses. Bevor das Großgerät millimetergenau an seinem endgültigen Standort platziert werden konnte, mussten zunächst das Altgerät deinstalliert, ein neuer Kunstharzsockel gegossen und der Fußbodenbelag entsprechend angepasst werden.

„Die Planung im Vorfeld, die Koordination während der De- und Installation hat dank der Zusammenarbeit verlässlicher Partner hervorragend geklappt“, wird sich Monika Kleingräber-Niermann, Referentin der Geschäftsführung und Projektleiterin in der Pressemitteilung zitiert. In nur elf Tagen wurden Daten gesichert, das Altgerät zerlegt, Elektronik erneuert, Maler-, Trockenbau- und Fußbodenbelagsarbeiten das Neugerät installiert, alle erforderlichen technischen Prüfungen und die Schulungen für das Personal durchgeführt. Auch Monika Kowatz, die das Projekt als verantwortliche Bereichsleitung begleitete und die als medizintechnisch-radiologische Assistentin ( MTR ) bereits seit 30 Jahren in diesem Bereich beruflich zu Hause ist, zeigt sich begeistert: „Über den Geräteaustausch hatten wir alle Kooperationspartner, wie etwa die Rettungsdienste, frühzeitig informiert. Patientinnen und Patienten für die dringend eine CT-Untersuchungen erforderlich war, haben wir in das St.-Vincenz-Krankenhaus nach Datteln, verbracht.“ Neben der St.-Franziskus-Stiftung Münster ist auch die Vestischen Caritas-Kliniken Datteln GmbH, zu der das St. Vincenz-Krankenhaus gehört, einer der Träger des St.-Marien-Hospitals Lüdinghausen.

Der neue CT verfügt mit seiner extra breiten Patientenliege und mit seiner 78 Zentimeter großen Öffnung über die weltweit größte seiner Klasse. „Das bietet mehr Freiraum und Komfort für unsere Patienten“, so Petra Löwens, MTR und Leiterin der Röntgen- und Funktionsabteilung im Lüdinghauser Krankenhaus hervor. Es handele sich bei dem neuen Computertomographen um einen sogenannten 16-Zeiler. Dank der besonderen Gerätetechnik würden 15 Bilder pro Sekunde berechnet. Neben der kurzen Untersuchungszeit verkürze das auch die Wartezeit bis zur Diagnose ganz erheblich.

Da das Krankenhaus nicht über einen radiologischen Kassenarztsitz verfügt, könne das Großgerät bisher nur im stationären Bereich eingesetzt werden. Hinzu kämen Untersuchungen bei Patienten, die über private Kostenträger versichert sind.