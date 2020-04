Bereits zum wiederholten Mal hat sich Manfred Reisner über Briefkästen geärgert, die „bis oben hin voll“ sind. „Man könnte die Post einfach herausziehen“, erklärt der Lüdinghauser seinen Unmut. Dabei handele es sich um vertrauliche Schriftstücke. Datenschutz? Fehlanzeige!

Er sei rund um Ostern gleich an mehreren Briefkästen in der Stadt gewesen, um seine Post abzuwerfen – „überall dasselbe“. Schon vor Weihnachten habe er Gleiches erlebt. Sein Wunsch: „Die Briefkästen müssen öfter geleert werden.“ Achim Gahr , Leiter der Pressestelle Mitte der Deutschen Post DHL Group, räumt ein: „Das ist nichts Neues.“ Insbesondere rund um Feiertage komme es schon einmal vor, dass die Kästen voll sind – und das obwohl sie alle mindestens einmal am Tag geleert werden, wie er versichert. Das werde streng überprüft. Während jeder Leerung scannen die Fahrer einen Strichcode im Inneren des Briefkastens. Dabei werden jeweils Datum und Uhrzeit registriert. Außerdem können die Mitarbeiter beispielsweise angeben, ob besonders viel Post drin steckt. „Dann reagieren wir natürlich“, stellt Gahr klar. Für Lüdinghausen sei das zuletzt nicht gemeldet worden. Er verweist allerdings auf die Corona-Krise: „Viele Filialen haben derzeit eingeschränkte Öffnungszeiten. Und die langen Schlangen aufgrund der Abstandsregelungen schrecken die Leute ab.“ Folglich lande mehr Post als sonst in den Briefkästen.