In den Einkaufsstraßen stehen Kleiderständer, Aufsteller machen auf Angebote aufmerksam: Nach den Lockerungen der Corona-Einschränkungen durften gestern viele Einzelhändler die Türen ihrer Geschäfte in der Lüdinghauser Innenstadt wieder öffnen. Allerdings ist Shoppen derzeit nur in Läden mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern angesagt. Von dieser Regelung ausgenommen sind Autohäuser, Fahrradhändler und Buchhandlungen. In ihren Schaufenstern und an den Türen hat die Kaufmannschaft Warnhinweise angebracht – schließlich ist das Ansteckungsrisiko nicht gebannt. Abstände zu anderen Kunden und Verkäufern sind einzuhalten. Manch einer trägt freiwillig einen Mundschutz.