Zuerst die gute Nachricht: „Wir liegen im Zeitplan.“ Antje und Ludger Bunse sind zufrieden. Die Arbeiten an der Erweiterung ihres Hotels No. 11 in der Hermannstraße gehen zügig voran. „Der Rohbau des schmalen Erweiterungstrakts, Haus Nummer 9, ist fertig“, sagt Ludger Bunse. Dort ist in dieser Woche mit dem Dachaufbau begonnen worden.