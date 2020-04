Abiturvorbereitung an Cani und Anton in Corona-Zeiten

Lüdinghausen -

Von Peter Werth

Für die Abiturienten an den beiden Lüdinghauser Gymnasien ist der Unterricht am Donnerstag wieder gestartet. Während am Canisianum noch letzte Vor-Abi-Klausuren geschrieben wurden, gab es für die Schüler am St.-Antonius-Gymnasium schon die Vor-Noten.