„Wir vermissen Euch“ steht in großen Buchstaben am Eingangstor des Biologischen Zentrums am Rohrkamp 29 in Lüdinghausen. Dort, wo sich ab dieser Woche Schulklassen, Kindergartengruppen und Geburtstagskinder die Klinke in die Hand geben würden, herrscht buntes Treiben – aber anders als sonst: Nur die Natur erblüht und entfaltet sich mit großen Schritten – Corona hin oder her.

Frühblüher wie Bärlauch, Knoblauchrauke, Küchenschelle, Apfelblüte und Co. bringen Farbe auf das Gelände. Die ersten Salate und Radieschen sprießen im Frühbeet. Der Falkenkasten auf dem Strommast ist zum ersten Mal von einem Turmfalkenpärchen angenommen worden – und die Kohlmeise habe bereits neun Eier in ihr Nest gelegt und beginne zu brüten, heißt es in einer Pressemitteilung. Letzteres sei übrigens täglich zu sehen in einer Art Liveticker über den Instagram-Kanal des Biologischen Zentrums.

Bereits erntereif sind die ersten saisonalen Salate. Und auch die verschiedenen Tomatensorten warteten darauf, ausgepflanzt zu werden – „Biogemüse vom Feinsten“, heißt es weiter. Das Gemüse im Bauerngarten ist ausgesät und beginnt zu keimen. Vieles werde zurzeit entschleunigt, aber die Natur nehme glücklicherweise ihren Lauf.

Für experimentierfreudige kleine und große Menschen, die Corona-bedingt nicht vor Ort sein können, gibt es regelmäßig neue kreative Ideen auf der Homepage des Zentrums. Dennoch: „Wir vermissen Euch“, teilen die Verantwortlichen mit. Verbunden mit dem Hinweis: „Bleibt geduldig, wir sind bald wieder für Euch da!“