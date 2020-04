Am morgigen Sonntag (26. April) findet der Welttag der Partnerstädte statt. Dieser internationale Feiertag wurde 1963 vom Weltbund der Partnerstädte ins Leben gerufen, um den Austausch über Staatsgrenzen hinweg zu fördern. Bürgermeister Richard Borgmann nimmt den Tag zum Anlass, um auf die starke Verbundenheit Lüdinghausens zu den Partnerstädten Taverny in Frankreich und Nysa in Polen hinzuweisen. „Gerade in der jetzigen Krisenzeit sind die Vernetzung und gegenseitige Unterstützung wichtiger denn je“, betont Borgmann.

Er denke derzeit häufig an Taverny, da Frankreich noch stärker von der Corona-Pandemie betroffen ist als Deutschland. In Frankreich gelten daher strikte Ausgangsbeschränkungen. Die Bürger zeigten hierfür zum großen Teil Verständnis und hielt die Regelungen ein. Borgmann möchte ihnen Mut zusprechen: „Ich bin mir sicher, dass die strengen Maßnahmen Wirkung zeigen werden und möchte Ihnen sagen, dass ich großen Respekt davor habe, wie konsequent Sie die Vorgaben einhalten.“

Auch in Lüdinghausen verhielten sich die meisten Menschen vorbildlich und befolgten an das Kontaktverbot. Er sei sich sicher, „dass viele Lüdinghauser momentan an unsere Freunde in den Nachbarländern denken und wissen, dass die Zeiten für sie noch schwieriger sind als für uns.“