Auf dem Teppichboden sind Pfeile aufgeklebt, die die Laufrichtung angeben. Absperrband zeigt an, welche Bereiche abgetrennt sind, und am Ausleihtresen ist ein Plexiglas-schutz aufgebaut. Corona lässt grüßen. Aber endlich – es klingt wie ein Stoßseufzer – geht es in der Stadtbücherei St. Felizitas wieder los. Ab Dienstag (28. April) steht sie für ihre lesehungrige Kundschaft bereit. Sechs Wochen – seit dem 17. März – war nur die Online-Ausleihe der Medien möglich.

Auch jetzt, so Mählmann, sei die Ausgabe nur eingeschränkt möglich. Dabei verweist er auf das bestehende E-Book-Angebot der Bücherei, das die Kunden nach wie vor vorrangig nutzen sollten. „Das ist die sicherste Variante“, erklärt er. Wer sein Zuhause, aus welchen Gründen auch immer, nicht verlassen wolle oder dürfe, für den gebe es weiterhin einen Lieferservice. Ansonsten gelten ab Dienstag die gewohnten Öffnungszeiten.

Zugleich warnt der Büchereileiter davor, dass es bei der Ausleihe zu Warteschlangen kommen könne, denn der Zutritt in die Räumlichkeiten werde beschränkt. Maximal zwei Personen je Haushalt, so erläutert er, soll der Zutritt ermöglicht werden. Und: Jeder muss einen Einkaufskorb nehmen. Von jedem Lesewilligen werden beim Eintritt die persönlichen Daten samt Telefonnummer erfragt sowie die Uhrzeit erfasst. Jeder sollte zudem einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Selbstverständlich sei, dass die Hygieneregeln und auch die Abstandsvorgaben eingehalten werden müssten. Die Buchrückgabe sollte außen genutzt werden. Die Bücherei in Seppenrade bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Die Räumlichkeiten lassen eine Öffnung nicht zu.