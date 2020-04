Das Ordnungsamt der Stadt Lüdinghausen weist darauf hin, dass es am 1. Mai (Freitag) keine Ausnahmen vom Kontaktverbot gibt und die Kontrollen der Behörde, gemeinsam mit der Polizei, verstärkt würden. Demnach sind die Streifendienste an beliebten Versammlungsorten in Lüdinghausen und Seppenrade besonders präsent. Die Bürger werden gebeten, weiter Rücksicht walten zu lassen und durch das Einhalten von Distanz aufeinander achtzugeben.

„Die Fallzahlen im Kreis Coesfeld sind erfreulicherweise rückläufig und viele ehemals Infizierte wieder gesund“, so Bürgermeister Richard Borgmann . „Um diese aktuelle Entwicklung nicht zu gefährden, ist es besonders wichtig, dass wir uns weiterhin an die getroffenen Maßnahmen halten.“ Borgmann lobt in dem Pressebericht erneut das Verhalten der Lüdinghauser. Die meisten zeigten großes Verständnis für die Regeln und hielten den nötigen Abstand zueinander. Besonders bedankt sich Borgmann bei denjenigen, die in diesen Zeiten große Solidarität walten ließen, indem sie Masken nähen, Älteren und Kranken durch Musik oder einen lieben Brief Freude bereiten oder sie im Alltag unterstützen.