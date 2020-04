Bernd Heitmann hegt einen Traum: Mit einem Trike – einem schwerkraftgesteuerten Ul­traleichtflugzeug – möchte er von Drensteinfurt aus über den Bodensee und den Alpenhauptkamm bis Zell am See fliegen. Doch da gibt es ein Problem: Eine Sprunggelenkverletzung hält den passionierten Drachenflieger seit zehn Jahren am Boden.