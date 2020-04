Weit weg und doch zuhause

Sao Paulo statt Lüdinghausen, brasilianische Millionen-Metropole statt westfälischer Kleinstadt – Philipp Meer wischt gleich zu Beginn das „statt“ vom Tisch: „Wir möchten in beiden Ländern leben“, bleibt Lüdinghausen immer Heimat für den gebürtigen Seppenrader. Dort wohnen die Eltern des 27-Jährigen, der früher als Judoka überaus erfolgreich war. Seit einem halben Jahr ist er aktuell aber in Sao Paulo zu Hause und das erklärt sich aus dem „wir“. Denn Meer ist seit dem 18. August 2018 mit der Brasilianerin Heloisa Lopes Lavorato, Rufname „Luisa“, verheiratet, Tochter Livia ist neun Monate alt. Die junge Familie wohnt bei den Schwiegereltern, wo zudem eine Tante von Luisa lebt. Damit sind auch schon jene sechs Personen genannt, mit denen Philipp Meer sich seit fünf Wochen in einer frei gewählten Isolation befindet. COVID 19 ist auch in Brasilien ein Thema. „Wir nehmen auf die Schwiegereltern Rücksicht, die zur Risikogruppe gehören“, berichtet der Westfale.

Isolation bedeutet, dass Lieferdienste alles Notwendige fürs Leben bringen. Nach draußen in den Schmelztiegel Sao Paulo geht es nicht. Allerdings vermisst Meer die Erkundungstouren auch nicht. Gemeinsam mit seiner Frau kümmert er sich nicht nur um die Tochter, das Ehepaar arbeitet gerade auch an der jeweiligen Doktorarbeit. Philipp promoviert als Sprachwissenschaftler, Luisa hat die Bio-Medizin als Feld gewählt. Beide haben sich während des Studiums an der Westfälischen Wilhelms Universität in Münster kennengelernt. Für die Endphase der Ausbildung ist die Wahl auf Sao Paulo gefallen, weil Heliosa in der Heimat ein brasilianisches Promotions-Stipendium nutzt.

Meer schätzt, dass sich etwa 50 Prozent der Brasilianer an die Quarantäne-Vorschriften halten. Den anderen Menschen ist das egal oder aus Armutsgründen nur schwer möglich. Der Deutsche lobt die Gouverneure, die aus seiner Sicht ihre Arbeit gut machen, die Corona-Krise ernst nehmen und passende Entscheidungen fällen. Ganz anders Staatsoberhaupt Bolsonaro, der vernünftigen Aktionen im Wege steht: „Ihm geht es darum, seine Macht zu maximieren.“ Das Ergebnis sehen Menschen weltweit im Fernsehen, wo Massengräber aus einer Amazonas-Metropole gezeigt werden.

Quarantäne mit Familie und Promotion

Nicht nach draußen zu können, empfindet Philipp Meer im Moment auch als Hilfe, sich voll und ganz auf die Promotion zu konzentrieren. Langweilig wird es nicht, weil eben Tochter Livia da ist. Auf dem Krabbelteppich wird der Mann, der früher Gegner auf der Judomatte aufs Kreuz gelegt hat, ganz friedlich, stolzer Papa und geduldiger Spielkamerad. Richtig zugepackt hat er beim Judo im Herbst 2017 beim letzten Wettkampf, Stück für Stück hat er schon vorher die Zeit für den Kampfsport zurückgeschraubt. Richtig erfolgreich war Meer, der vor zehn Jahren sein Abitur am St. Antonius-Gymnasium abgelegt hat, während der Zeit eines freiwilligen sozialen Jahres in einem Osnabrücker Sportverein.

Durch die Isolation unterscheidet sich der Alltag in Brasilien kaum vom Leben in Lüdinghausen. Denn im Homeoffice ist die virtuelle Welt, sind skypen, mailen und whatsappen promotionstechnisch mit der Universidade Estadual de Campinas auf Portugiesisch oder privat mit der Familie auf dem Berg gewohnter Alltag. Schließlich sind Philipp, Luisa und Livia in Sao Paulo und Lüdinghausen daheim.