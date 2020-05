Lüdinghausen -

Von Erhard Kurlemann

Es gibt politische Entscheidungen, die an Fristen gebunden sind. Da können selbst wegen des Coronavirus keine Ausnahmen gemacht werden. Zudem müssen auch in Krisenzeiten politische Weichen gestellt werden. Damit das möglich ist, muss der Stadtrat seine Aufgaben an den Haupt- und Finanzausschuss übertragen. Die Steverstadt hat das jetzt gemacht.