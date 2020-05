Das Rathaus ist ab Montag (4. Mai) wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Aufgrund des Infektionsschutzgesetzes und zum Lenken des Besucheraufkommens werden die Bürger jedoch gebeten, vorab Termine mit den Mitarbeitern der Verwaltung abzustimmen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Öffnungszeiten: montags bis donnerstags zunächst jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr. Am Donnerstag stehen die Rathaustüren bis 17 Uhr offen. Außerhalb dieser festen Zeiten sind aber auch einzelne Terminabsprachen möglich, informieren die Verantwortlichen der Stadt weiter.

Haupteingang am Neubau ist geöffnet

Der Haupteingang des Rathaus-Neubaus ist zu den genannten Zeiten geöffnet. „Direkt hinter dem Eingang wird eine Desinfektionsstation installiert. Die Besucher werden von einem Rathausmitarbeiter empfangen, der sie direkt zu seinem Büro begleitet“, wird das Verfahren in der Mitteilung vorgestellt. Im Anschluss an den Termin wird der Mitarbeiter den Besucher durch eine andere Tür wieder aus dem Rathaus hinausbegleiten. „So können wir die Besucherzahlen regulieren und den Begegnungsverkehr durch diese Einbahnstraßen-Regelung auf ein Minimum beschränken“, erklärt Bürgermeister Richard Borgmann . All das gilt zunächst bis zum 31. Mai (Sonntag). Damit verbunden ist laut Pressemitteilung die Hoffnung, dass die Corona-Epidemie weiter abklingt. Die Stadtverwaltung empfiehlt allen Besuchern, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Die Programme des Volkshochschulkreises und des Musikschulkreises bleiben weiterhin ausgesetzt. Termine im Bauhaus und der Musikschulverwaltung seien ebenfalls nur nach vorheriger Abstimmung möglich. Das gelte auch für Vorsprachewünsche im Stadtarchiv.

Borgmann bittet Bürger um Verständnis

Borgmann bittet die Bürger um Verständnis. „Leider sind diese Vorkehrungen nötig, um einer weiteren Verbreitung des Virus vorzubeugen. Aber mit der nunmehr eingeschränkten Öffnung des Rathauses leiten wir den nächsten Schritt zu einer hoffentlich in nächster Zeit wieder gegebenen Normalisierung ein“, wird der Verwaltungschef zitiert. „Ich bedanke mich noch einmal bei allen, dass die vielen Einschränkungen, die derzeit gelten, so diszipliniert hingenommen werden. Ich hoffe sehr darauf, dass diese Maßnahmen das gewünschte Ziel erreichen und die Infektionszahlen weiter sinken. Die gegenwärtige Entwicklung gibt uns Mut zur Hoffnung.“