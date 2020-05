Den Tag hatten sich Lisa Kück (21) und Maximilian Hagelschuer (23) ein wenig anders vorgestellt, unvergesslich ist er dennoch geworden: Am Samstag (2. Mai) haben sich die Seppenrader im Lüdinghauser Standesamt das Ja-Wort gegeben – und darauf mit einem „Corona“-Bier angestoßen. Denn: Trotz des Virus hielten die Beiden an ihrem Plan fest, auch wenn natürlich wegen des Kontaktverbots weniger Gratulanten kamen und die Feier „nur“ im engsten Familienkreis auf dem Hof Kück über die Bühne ging. Ihre Kegelclubs „KC Saurier“ und „KC Perlen der Natur“ ließen es sich derweil nicht nehmen, das Paar, das seit mehr als fünf Jahren gemeinsam durchs Leben geht, zu überraschen: Mit einem Trecker, an dem die Bahnsportler eine alte Häcksler-Kabine befestigt hatten, holte Matthias Schrey Braut und Bräutigam am Standesamt ab.