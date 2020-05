Spielerisch die Stadtgeschichte und Betriebe in Lüdinghausen und Seppenrade kennen lernen: Das geht mit dem neuen Stadtquiz, das Lüdinghausen Marketing auf die Beine gestellt hat, heißt es in einer Pressemitteilung von Lüdinghausen Marketing. Unter allen Teilnehmern werden bei der Premiere zehn Gutscheine im Wert von je 10 Euro verlost, die bei allen auf www.luedinghausen-gutschein.de registrierten Betrieben eingelöst werden können.

Variante durch Lüdinghausen und eine durch Seppenrade

Für die Premiere gibt es eine Variante durch Lüdinghausen und eine durch Seppenrade. Das Quiz führt die Teilnehmer durch die Lüdinghauser Innenstadt beziehungsweise durch den Ortskern von Seppenrade zu verschiedenen Stationen, an denen Fragen zu beantworten sind. Dabei müssen an manchen Stellen die Schaufenster der Händler eingehender unter die Lupe genommen oder auch historische Gebäude genauer untersucht werden. Der Rundgang dauert etwa eine Stunde. Ein Rätselspaß für die ganze Familie.

Mitmachen kann man ganz einfach per Handy. Und so geht´s: Auf die Homepage von Lüdinghausen Marketing (www.lh-marketing.de) und dann auf die Rubrik „Stadtquiz“ klicken, dort werden die Teilnehmer zum Quiz weitergeleitet. Startpunkt ist das Lüdinghaus (Borg 4) beziehungsweise für die Seppenrader Variante der Parkplatz am Rosengarten. Hier beginnen die Rätselrundgänge durch die „Stadt der Wasserburgen“ und das Rosendorf. An den jeweiligen Stationen wählen die Teilnehmer die passenden Antworten (Multiple Choice) auf dem Handy aus. An jeder Station gibt es auf dem Handy eine Wegbeschreibung, wie es weitergeht.

Wer am Ende alle Fragen richtig beantwortet hat, kann mit etwas Glück einen Lüdinghausen-Gutschein gewinnen.

Das Quiz startet am heutigen Freitag (8. Mai) um 9 Uhr und ist bis zum 22. Mai (Freitag) freigeschaltet. Dann wird ein neuer Rundgang veröffentlicht, bei dem andere Betriebe und Sehenswürdigkeiten angesteuert werden..