Vertrauensvolles Miteinander

Den 75. Jahrestag des Kriegsendes am gestrigen Freitag (8. Mai) haben der Vorsitzende der Deutsch-Polnischen Gesellschaft, Karl-Heinz Kocar , und die Vorsitzende der Deutsch-Französischen Gesellschaft, Maria Edelbusch, zum Anlass genommen, um einen offenen Brief an die beiden Bürgermeister der Lüdinghauser Partnerstädte Nysa in Polen und Taverny in Frankreich zu verfassen:

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Bürgermeister! Liebe Mme Portelli, lieber Herr Kołbiarz!

Heute blicken wir zurück auf eine Zeitspanne von 75 Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die alliierten Streitkräfte aus England, Frankreich, den USA und der Sowjetunion haben durch die erzwungene Kapitulation des Deutschen Reiches die Herrschaft der Nationalsozialisten beendet, die sich in ihrem Größenwahn vorgenommen hatten, den ganzen Kontinent unter ihre Kontrolle zu bringen und dabei ihrem rassistischen Menschenbild überall Geltung zu verschaffen.

Das deutsche Volk hat aus seiner Vergangenheit gelernt

Richard von Weizsäcker , deutscher Bundespräsident in den Jahren zwischen 1984 und 1994, wäre am 15. April 2020 hundert Jahre alt geworden. In einer denkwürdigen Rede vor dem Deutschen Bundestag sagte er am 8. Mai 1985, also vor 35 Jahren: „Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschen-verachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.“ Für Richard von Weizsäcker ist der 8. Mai nicht vom 30. Januar 1933 zu trennen, als Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde. Er hatte bereits damals den klaren Willen, einen totalitären Staat zu errichten, aber nur wenige haben sich schon frühzeitig gegen seine aggressive Politik nach innen und nach außen gewehrt. Das deutsche Volk hat aus seiner Vergangenheit gelernt. Wir, die Nachkriegsgeneration in Deutschland, die freiheitlich-demokratisch aufwachsen konnte, sind an einer vertieften Freundschaft mit Bürgern der Nachbarländer sehr interessiert. Wir sind dankbar dafür, dass Konrad Adenauer und Charles de Gaulle 1963 den Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich unterzeichnet haben. Denn wir sehen, wie aus zarten und zaghaften Anfängen heraus eine innige deutsch-französische Freundschaftentstanden ist. Die engen Konsultationen zwischen Paris und Berlin in wichtigen Zukunftsfragen sind heute eine tragende Säule der Europäischen Union.

Neue Perspektiven statt alter Feindbilder

Und wir freuen uns, dass 1970 auf Regierungsebene der Warschauer Vertrag sowie 1991 ein „Nachbarschaftsvertrag“ geschlossen werden konnten. Wir sehen, wie auch hier alte Feindbilder aufgebrochen und neue Perspektiven eröffnet wurden, trotz der noch vielfach lebendigen Erinnerung in Polen an die von den deutschen Besatzern verübten Gewalttaten und der jahrzehntelangen Knechtung des freiheitsliebenden polnischen Volkes durch eine kommunistische Diktatur. Heute stehen die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen auf einem soliden Fundament gesellschaftlicher, kultureller und wirtschaftlicher Verbindungen.

Die freundschaftlichen Beziehungen unserer beiden Gesellschaften zu Taverny und Nysa sind Teil einer weltweiten Bewegung von Städtepartnerschaften, die mit ihren vielen daran beteiligten Menschen als größte Friedensbewegung der Welt gelten kann. Was in der „großen“ Politik angestrebt wird, suchen wir in unseren zivilgesellschaftlichen Kontakten schon zu verwirklichen.

Lassen Sie uns weiterhin ein vertrauensvolles Miteinander pflegen! Das ist unser großer Wunsch zum 75. Jahrestag des Kriegsendes!

Mit herzlichen Grüßen,

Ihre Karl-Heinz Kocar und Maria Edelbusch