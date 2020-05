Es geht wieder los – trotz der zurückgenommenen Corona-Lockerungen: Am Montag (11. Mai) beginnt der Unterricht für die Kinder aller Jahrgangsstufen der Grundschule in einem tageweise rollierenden System, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. In die weiterführenden Schulen kehren zuerst die Schüler zurück, die im nächsten Jahr ihr Abitur ablegen. In den Haupt-, Real- und Sekundarschulen beginnt der rollierende Unterricht ebenfalls ab Montag (11. Mai), Gesamtschulen und Gymnasien folgen nach dem Haupttermin der Abiturprüfungen ab dem 26. Mai (Dienstag). Die Einzelheiten legen die Verantwortlichen der jeweiligen Bildungseinrichtung fest, heißt es weiter. Die Schulteams werden die Eltern informieren, für welche Jahrgänge der Unterricht ab Montag (11. Mai) startet.

Borgmann dankt Lehrern und Schulleitern für ihren Einsatz

„Es ist der richtige Schritt auf dem Weg zu einer Normalisierung“, wird dazu Bürgermeister Richard Borgmann in dem Pressetext zitiert. Er möchte den Lehrern und Schulleitern für ihren Einsatz in den vergangenen Wochen danken. Die Notbetreuung sei schnell, gewissenhaft und mit viel Einsatz eingerichtet und umgesetzt worden. „Die Eltern, die in kritischen Infrastrukturen tätig sind, konnten sich auf die gute Betreuung ihrer Kinder zu jeder Zeit verlassen“, betont der Rathaus-Chef. Eine neue Herausforderung sei das Lernen auf Distanz. Hier seien die Voraussetzungen nicht nur von Schule zu Schule, sondern auch innerhalb einer Schule und vor allem in den Familien sehr unterschiedlich.

Größte Last lastet auf den Schultern der Familien

Die wahrscheinlich größte Last habe jedoch in den vergangenen Wochen auf den Schultern der Familien gelegen. „Für viele bedeutet diese Zeit eine außergewöhnliche Belastung“, weiß Borgmann. „Sie unterstützen ihre Kinder beim Lernen, trösten sie, weil sie ihre Freunde nicht sehen dürfen und sind für sie da, wenn sie Angst vor der unbekannten Krankheit haben.“ Gleichzeitig kämen in einigen Familien existenzielle Sorgen und Angst um Angehörige hinzu. Eine Rückkehr zum „normalen“ Unterricht sei in diesem Schuljahr nahezu auszuschließen, da die Klassen aus Gründen des Infektionsschutzes verkleinert werden müssten und wegen der unvermeidlichen Beschäftigungsverbote nicht alle Lehrer eingesetzt werden könnten. „Dennoch geben uns diese weiteren Schritte hin zu einer Schulöffnung Hoffnung und ich möchte alle ermutigen, positiv in die Zukunft zu blicken.“