Normalerweise arbeiten in den 4800 Quadratmeter großen Räumen der Caritas-Werkstatt Lüdinghausen, inklusive der Betriebsstätte „InduTex“ an der Seppenrader Straße, 225 Beschäftigte – 83 Menschen mit psychischen Erkrankungen bei InduTex, 142 Menschen mit schweren geistigen und körperlichen Behinderungen in den Werkstätten. Aber was ist schon normal in Zeiten von Corona.