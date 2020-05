Manches, auf das sich die Abiturienten am St.-Antonius-Gymnasium gefreut hatten, konnte in diesem Jahr nicht verwirklicht werden. Als kleinen Trost und als Glückwunsch zur Zulassung zu den Prüfungen überraschte Direktorin Elisabeth Hüttenschmidt die Schüler der Q2, die sich nun offiziell „Prüflinge“ nennen dürfen, mit Rosen in Anton-rot, teilt die Schule mit.

Zusätzlich erstaunte die Abiturienten der Raumplan für die Prüfungsphase: So wird das Anton in diesem Abiturjahr an vier Prüfungstagen zusätzlich den großen Saal in der Vorburg der Burg Vischering nutzen. Dort ist viel Platz abseits der Schüler der Q1, die ja schon während der Abitur-Prüfungsphase die Schule besuchen. Das Anton fühle sich nun bestmöglich gewappnet, um die Phase der schriftlichen Prüfungen zu bewerkstelligen, so Oberstufenkoordinatorin Meike Klingauf .

Die Prüflinge hätten die besonderen Umstände in ihrem Prüfungsjahrgang äußerst verständnisvoll, geduldig und zuverlässig mitgetragen. Dafür sei die Schulleitung sehr dankbar. „Wir tauschten vorbereitendes Material über unsere Lernplattform, stellten eigene Erklär- und Informationsvideos in die Schulcloud ein, trafen uns über unser neues Tool ,Anton-meet‘ in Videokonferenzen, schrieben unzählige Emails, telefonierten und hatten für alle Fragen ein Ohr“ wird Klingauf in dem Pressetext zitiert. Distanz könne tatsächlich Nähe schaffen. Nun könne es losgehen mit den Klausuren.