Seppenrade -

Von Annika Wienhölter

Mit seinem Red Shock geht Stefan Schöler bei Tractor-Pulling-Wettbewerben an den Start und sichert sich so manchen Podiumsplatz. Kein Wunder, schließlich steckt allerhand Kraft in seinem komplett umgebauten Gefährt. Das Erfolgsrezept: rund 1200 PS, eine Fünf-Scheiben-Fliehkraftkupplung und ein Vier-Gang-Eigenbau-Getriebe samt gekürzter Hinterachse.