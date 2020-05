Sie geben nicht auf – die Aktiven der Lüdinghauser Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Ihr Mitglied Manfred Piotrowski hat einen Antrag an die Verwaltung gestellt, der am Donnerstag (14. Mai) in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses behandelt wird.