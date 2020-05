„Maria.Macht.Mut“: Mahnwache der KFD am Samstag

Lüdinghausen -

Von Peter Werth

Um die Initiative „Maria 2.0“ ist es in Zeiten von Corona stiller geworden. Doch bedeute das nicht, dass sie ihr Anliegen auf Gleichberechtigung der Frauen in der katholischen Kirche aufgegeben habe, sagt Dorothea Tappe. Frauen aus der KFD-Region Lüdinghausen wollen am Samstag mit einer Mahnwache unter dem Motto „Maria.Macht.Mut“ darauf aufmerksam machen.