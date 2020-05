Lüdinghausen -

Von Peter Werth

Der Parkplatz am Ostwall soll künftig vornehmlich für Besucher des Marien-Campus vorgehalten werden. Dafür wird die Fläche mit einem Schrankensystem versehen. Das Thema beschäftigt den Haupt- und Finanzausschuss am 4. Juni (Donnerstag) in seiner Sitzung in der Aula des St.-Antonius-Gymnasiums.