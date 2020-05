Lüdinghausen -

Von Annika Wienhölter

Die Rettungswache an der Selmer Straße platzt sprichwörtlich aus allen Nähten. Alle Verantwortlichen sind sich einig: Es muss ein Neubau her. Ein Standort dafür ist gefunden. Nun soll der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 4. Juni (Donnerstag) Planungsrecht schaffen.