Erstmalig sind am Dienstag (2. Juni) im St. Marien-Hospital wieder Besuche möglich. Allerdings sind die Besuchsmöglichkeiten aufgrund der weiterhin bestehenden Covid-19-Pandemie und gesetzlicher Bestimmungen stark eingeschränkt, heißt es dazu in einem Pressetext des Lüdinghauser Krankenhauses. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW habe Besuche in Krankenhäusern unter einer Reihe von strikt einzuhaltenden Bedingungen erlaubt.

Zu den wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen gehört das vollständige Erfassen der Personendaten zum Zweck einer Nachverfolgung im Ausbruchsfall und das medizinische Screening aller Besucher im Hinblick auf mögliche Symptome einer Covid-19-Erkrankung. Die Umsetzung im St.-Marien-Hospital geschieht folgendermaßen: Ab dem vierten Tag nach der Krankenhausaufnahme ist ein Besuch möglich. Der Tag der Aufnahme wird hierbei nicht mitgezählt. Es ist jeweils nur eine Besuchsperson pro Patient erlaubt. Auch die Häufigkeit der Besuche ist auf maximal zwei pro Woche pro Patient begrenzt. Die jeweils ersten vier Tage des Krankenhausaufenthaltes zählen hierbei nicht mit.

Besucher müssen unter der Besuchs-Hotline 0 25 91/ 2 31 87 51 eine Reihe persönlicher Daten angeben und einen festen Besuchszeitraum von 30 Minuten vereinbaren. Die Hotline ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr erreichbar. Start der Besuchs-Hotline war am gestrigen Donnerstag. Hierbei kann auf Terminwünsche nur eingeschränkt Rücksicht genommen werden.

Der Zeitrahmen für Besuche ist täglich von 14 bis 17 Uhr. Es wird darum gebeten, sich mindestens 20 Minuten vor dem vereinbarten Termin bei der Krankenhausinformation zu melden. Vor Eintritt in das Krankenhaus werden ebenda Besuchskarten ausgehändigt. Dafür muss ein eigener Kugelschreiber mitgebracht werden. Es werden Fragen zum aktuellen Gesundheitsstatus gestellt. Diese Karten werden nach 14 Tagen vernichtet und im Datenmüll entsorgt.

Bei Eintritt ins Krankenhaus erfolgt eine schriftliche Belehrung über die wichtigsten Hygieneregeln. Der Zutritt ist nur mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt. Für Besuche von sehr schwer erkrankten Patienten und Sterbenden gelten gesonderte Regelungen.