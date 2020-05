Bürgermeister Richard Borgmann und der städtische Beigeordnete Matthias Kortendieck begrüßten jetzt den bisherigen Chef der 2. Kompanie des Aufklärungsbataillons 7 der Westfalen-Kaserne, Major Michael Jappsen, dessen Nachfolger, Hauptmann Patrick Keuhlartz sowie Kompaniefeldwebel Stabsfeldwebel Messerschmidt im Rathaus. Major Jappsen beendete nach drei Jahren in Ahlen seine Tätigkeit als Kompaniechef und übergab das Kommando am 2. April an Hauptmann Patrick Keuhlartz, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gute Zusammenarbeit

Im Gespräch mit der Stadtspitze ließ Jappsen die vergangenen Jahre als Kompaniechef noch einmal Revue passieren und stellte die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Lüdinghausen heraus: „Mir war es immer ein Ansinnen, die Patenschaft und den Austausch mit Leben zu füllen. Hier haben wir viel erreicht in den letzten Jahren.“ Beispielhaft nannte er die Veranstaltungen beim Stadtfest und zum Volkstrauertag, bei denen die Kompanie nur positives Feedback erhalten habe. Bürgermeister Borgmann bedankte sich bei Major Jappsen, der zur Führungsakademie der Bundeswehr nach Hamburg wechselt, für die offene und freundliche Zusammenarbeit und wünschte ihm für seine berufliche Laufbahn sowie seinen privaten Lebensweg viel Glück und Erfolg.

Kompanie-Tassen als Geschenk

Nachfolger als Chef der 2. Kompanie des Aufklärungsbataillons 7 der Westfalen-Kaserne in Ahlen ist Hauptmann Keuhlartz. Trotz der derzeit schwierigen Umstände freut sich Keuhlartz bereits auf seine neue Aufgabe und versprach, die Patenschaft weiter zu vertiefen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Borgmann pflichtete diesem Anspruch bei. „Zwischen der Kompanie und unserer Stadt ist eine gelebte Freundschaft entstanden, die hoffentlich in den nächsten Jahren fortgesetzt und weiter ausgebaut werden kann“, erwiderte er. Als Zeichen der Zusammenarbeit in den vergangenen drei Jahren überreichte Jappsen den beiden Stadtvertretern zwei personalisierte „Kompanie-Tassen“.